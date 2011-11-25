«Укрзализныця» может назначить дополнительные поезда на новогодний период

«Укрзализныця» рассматривает возможность назначения дополнительных поездов на новогодний период, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что на сегодня имеются свободные места на все даты предновогодней недели (кроме 30 декабря).

По словам первого заместителя начальника главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игоря БРЕУСА, повышенный спрос на билеты в популярных западном и крымском направлениях наблюдается не на все даты предновогодней недели. Так, по состоянию на 12:00 25 ноября 2011 года на поезда Львовского направления (Киев-Львов, Киев-Ужгород, Киев-Ковель, Черновцы-Киев) на даты отправления в свободной продаже находится: на 26 декабря – 845 мест, на 27 декабря – 771, на 28 декабря – 367, на 29 декабря – 127, на 30 декабря – 13.

Сейчас проводится работа и рассматривается возможность назначения дополнительных поездов в соединениях до Ужгорода, Ивано-Франковска, Симферополя, Луганска, Донецка и др.