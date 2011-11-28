UM Air планирует в 2012 году начать чартерные рейсы в страны Европы

Авиакомпания “Украинско-средиземноморские авиалинии» (UM Air) планирует в 2012 году начать выполнение чартерных рейсов в страны Европы.

Как сообщили УНИАН в компании, эти планы связаны с ожидаемым ростом спроса на перевозки из/в Украину в связи с проведением Чемпионата Европы по футболу.

Кроме того, в UM Air сообщили, что в 2012 компания намерена возобновить чартерные перевозки в Египет и Турцию, а также увеличить частоту полетов в столицы Тегеран, Багдад, Бейрут, Амман и Дамаск.

Комментируя планы по расширению флота авиакомпании, в UM Air отметили, что в ближайшее время руководство компании планирует пополнить парк самолетами типа Embraer 170 или 195, а также не исключает возможности приобретения украинского Ан-148.

“На данный момент ведутся переговоры”, - отметил собеседник агентства.

Справка УНИАН. В парке авиакомпании UM Air два самолета серии MD-80 (McDonnell Douglas, корпорации Boeing) - MD- 83 (UR-CHN) и MD-88 (UR-CJK). Это реактивные двухдвигательные, среднемагистральные самолеты с конфигурацией 135-165 кресел.