«Интерпайп» планирует увеличить производство ж/д колес KLW на 19%

Интерпайп планирует по итогам 2011 года увеличить производство железнодорожных колес под брендом KLW на 19% — до 190 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Комментируя перспективы развития украинского рынка железнодорожных колес, директор по продажам колесного бизнеса «Интерпайп» Михаил ИСЬКОВ отметил, что на территории «пространства 1520» (территория с шириной ж/д колеи - 1,52 м) сохраняется значительный дефицит вагонного парка, что стимулирует спрос на железнодорожные колеса.

В то же время, в долгосрочной перспективе на 2013-2016 годы компания ожидает снижения объема вагоностроительного рынка.

«В 2013-2016 годах вагоностроительный рынок несколько уменьшится в силу повышения эффективности управления вагонным парком», - сказал он.

В то же время, М. ИСЬКОВ отметил перспективы рынка ремонта железнодорожных вагонов.

«В сегменте ремонта вагонов, спрос на ж/д колеса будет оставаться на прежнем уровне, предпосылок к снижению потребления нет. Парк грузовых вагонов постоянно растет, при этом средний возраст вагонов достаточно высокий – на уровне 23 лет, потому потребность в ж/д колес сохранится», - сказал он.

М.ИСЬКОВ отметил, что в настоящее время на украинском рынке ж/д колес отмечается «достаточно сильная» конкуренция по качеству и стоимости выпускаемой продукции.

«Кроме «Интерпайпа», на рынке Украины присутствуют российские производители ж/д колес — Объединенная Металлургическая Компания (Выксунский металлургический завод) и «Евраз» (Нижнетагильский металлургический комбинат). При этом, российские производители зачастую прибегают к стратегии занижения цен на украинском рынке, что приводит к ценовой дестабилизации рынка», - сказал он.

М. ИСЬКОВ не уточнил, какую долю украинского рынка железнодорожных колес занимает «Интерпайп». В то же время, по данным компании, «Интерпайп» является третьим в мире производителем этой продукции и крупнейшим в мире экспортером.

Напомним, что «Интерпайп» сообщал о планах освоить в 2012 году технологию производства и сертифицировать ж/д колеса из непрерывно литой стали.

В планах «Интерпайпа» также расширение линейки продукции на европейском рынке продукции.

Справка УНИАН. «Интерпайп» – крупная международная компания. Продукция «Интерпайпа» поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.