Стоимость реконструкции терминала аэропорта “Киев” составит более 90 млн. грн.

Стоимость реконструкции пассажирского терминала аэропорта “Киев” (Жуляны) согласно экспертной оценке составит около 90 млн. грн. без учета инженерных сетей.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель директора аэропорта Олег ПЕТРОВСКИЙ.

О. ПЕТРОВСКИЙ также сообщил, что реконструкция пассажирского терминала начнется после ввода нового терминального комплекса (апрель 2012 года - УНИАН), а подрядчик будет определен на тендере.

Напомним, что Киевская горгосадминистрация утвердила рабочий проект реконструкции пассажирского терминала с привокзальной площадью и паркингом. Согласно основным технико-экономическим показателям, модернизированный 1-этажный терминал общей площадью 5391 кв. м будет иметь пропускную способность 320 пассажиров в час и 200 машиномест на автостоянках.

В апреле 2012 года в аэропорту «Киев» заработает новый терминал с пропускной способностью 550 пассажиров в час, а к самому аэропорту в рамках подготовки к Евро-2012 проложат подъездную дорогу.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) - аэропорт в городе Киеве, который расположен в 8 км от центра города. Занимает территорию площадью 265 га. Имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м.