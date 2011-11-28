ЮЗЖД подготовила к работе в осенне-зимний период 1053 пассажирских вагона

Юго-Западная железная дорога подготовила к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года 1053 пассажирских вагона, из которых 891 вагон будет работать на комбинированном отоплении и на отоплении с использованием электроэнергии.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, на сегодня проведен комиссионный осмотр 275 электровозов, 289 тепловозов, 640 вагонов или 80 составов электропоездов.

Кроме того, железнодорожники подготовили для уборки снега на путях 22 снегоочистительные машины СМ-2, 36 снегоуборочных машины СДП и 89 единиц автодорожной снегоочистительной техники.

3168 стрелочных переводов оборудованы пневмообдувом, 619 стрелочных переводов оборудованы устройствами с электрообогревом.

Также ЮЗЖД закупает теплую спецодежду и обувь для работников.

Кроме того, на ЮЗЖД созданы дежурные аварийные бригады, которые смогут проводить ремонт зданий и сооружений, устранять повреждения сети энергетического хозяйства.