Украинские порты сдерживают рост грузоперевозок — «Укразализныця»

Украинские порты, не уделяя внимания развитию железнодорожных подъездных путей, сдерживают увеличение объемов грузоперевозок.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте Госадминистрации железных дорог Украины «Укрзализныця», согласно статье 66 Устава железных дорог Украины, путевое развитие станций, связанное с увеличением объемов перевозок на железнодорожном подъездном пути к предприятию, должно осуществляется за счет средств этого предприятия.

«Портами указанные обязательства игнорируются, тогда как в последние годы в развитие портов вложены значительные инвестиции (построены новые причалы и грузовые фронты), из-за чего перерабатывающая способность портов и железнодорожных станций, которые к ним примыкают, не соответствуют друг другу», - отмечает «Укрзализныця».

«Укрзализныця» также отмечает диспропорцию между перерабатывающей способностью портов и прилегающих к ним железнодорожных станций, возникающую из-за невыполнения морской отраслью обязанностей по развитию соответствующей железнодорожной инфраструктуры. В частности, суточная перерабатывающая способность Одесского морского торгового порта составляет 713 вагонов, а прилегающей станции Одесса-Порт - 432 вагона (диспропорция — пять поездов), суточная перерабатывающая способность Ренийского морского торгового порта - 640 вагонов, а станции Рени - 440 вагонов (диспропорция - четыре поезда), суточная перерабатывающая способность в Николаевском морском торговом порту — 531 вагон, на станции Николаев-Грузовой — 310 вагонов.

Наибольшая диспропорция отмечается в Ильичевском морском торговом порту, где суточная перерабатывающая способность составляет 1388 вагонов, а мощность станции Ильичевск — 755 вагонов (диспропорция — 12 поездов).

В то же время, «Укразализныця» отмечает усилия по привлечению инвесторов к развитию железнодорожной инфраструктуры ГП «Морской торговый порт« Южный», ООО «Трансинвестсервис», ОАО «Одесский припортовый завод» и ООО «Ника-Тера».

По данным ведомства, в частности, за девять месяцев 2011 года перевозка грузов железнодорожным транспортом через государственные торговые порты Украины увеличилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, импортные и транзитные перевозки грузов в прошлом году увеличились соответственно на 13,4% и 3,6%, а экспортные объемы перевозок уменьшились на 13,4%.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины обслуживают 18 украинских морских портов Черноморско-Азовского бассейна с объемом грузопереработки более 200 млн. тонн в год.