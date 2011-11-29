В пункте пропуска «Ужгород – Вишне-Немецке» образовались очереди грузовиков

В международном пункте пропуска «Ужгород – Вишне-Немецке» на украинско-словацкой границе образовались километровые очереди грузовиков.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Чопской таможни Виктория СЕНГЕТОВСКАЯ.

По ее словам, в данное время перед подъездом к пункту пропуска «Ужгород – Вишне-Немецке» зоны деятельности Чопской таможни в направлении «выезд из Украины» стоит очередь из 89 грузовых автомобилей, в течение прошлых суток она значительно уменьшилась.

Как сообщил УНИАН первый заместитель начальника Чопской таможни Владимир СЕРЕДА, очередь в пункте пропуска образовалась по нескольким причинам. Первая - накопление на протяжении выходных дней нескольких десятков грузовых фур на территории Украины в связи с запретом на движение в эти дни по дорогам Словакии. Вторая причина - отсутствие у перевозчиков разрешений на проезд по территории Венгерской Республики. Кроме того, по словам В.СЕРЕДЫ, через Словакию хотят ехать российские перевозчики, которые не имеют разрешений на проезд по дорогам Польши.

Также В.СЕРЕДА сообщил, что венгерские правоохранители в пункте пропуска «Чоп-Захонь» усилили контроль над техническим состоянием транспортных средств и наличием тахографов и сканируют все автомобили с товарами. В связи с этим большинство перевозчиков планирует свой маршрут именно по территории Словакии.

По информации В.СЕНГЕТОВСКОЙ, для решения вопроса по уменьшению очереди фур руководство Чопской таможни провело ряд встреч со словацкими таможенниками и пограничниками, в ходе которых достигнута договоренность о разграничении и проверке пустых и с грузом транспортных средств с целью ускорения их пропуска.

«В результате этих договоренностей словацкая сторона приняла решение о временном отказе от сканирования пустых цистерн, рефрижераторных секций и транспортных средств с цельнометаллическими грузовыми отсеками», - уточнила пресс-секретарь.