В центре Киева изменят движение транспорта во время жеребьевки Евро-2012

В центре Киева в связи с проведением церемонии жеребьевки финальной части Евро-2012 2 декабря будет перекрыто движение на отдельных улицах и изменено движение общественного пассажирского транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, в день проведения церемонии жеребьевки будет перекрыто движение автотранспорта на первой и второй полосах улицы Красноармейской на участке от улицы Тверской до улицы Щорса со стороны Национального дворца искусств «Украина».

До 4 декабря включительно будет перекрыто движение транспорта на улице Тельмана от улицы Предславинской до улицы Красноармейской.

2 декабря будет перенесена остановка троллейбусов от дворца «Украина» за пересечение с улицей Тверской в сторону улицы Ковпака.

Кроме того, с 16.00 сократят движение троллейбусов маршрута № 12 до станции метро «Лыбидская».

Также 2 декабря с 16.00 будут закрыты выходы и подземные пешеходные переходы со станции метро «Дворец «Украина» со стороны Национального дворца искусств. При этом будут работать выходы, которые находятся на четной стороне улицы Красноармейской.

Кроме того, с 24 ноября до 4 декабря включительно перенесены конечные остановки междугородных автобусных маршрутов общего пользования, которые расположены на парковочной площадке возле дворца «Украина». В указанные дни здесь будет парковаться ретрансляционный центр, а также автомобили и автобусы участников мероприятия.

Для парковки транспортных средств участников жеребьевки будут также предусмотрены площадки на улице Щорса (от Красноармейской до Предславинской), на улице Тельмана (от Красноармейской до Горького), на улице Горького (от Тельмана до Тверской ) и на улице Тверский (от Предславинской до Красноармейской).

Остановка общественного транспорта напротив дворца «Украина» будет запрещена.