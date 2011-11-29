В Синельниково открыт путепровод в рамках социального партнерства с ПЖД

Сегодня в городе Синельниково Днепропетровской области председатель облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ открыл путепровод, реконструированный в рамках социального партнерства региональных властей с Приднепровской железной дорогой.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской ОГА.

Стоимость реконструкции – 2,4 млн. грн. Из них 1,4 млн. грн. было выделено из госбюджета, 1 млн. грн. выделило ГП «Приднепровская железная дорога».

На путепроводе длинной более 111 м установлено 460 м барьерных заграждений, уложено 1128 кв. м асфальтобетонного покрытия и 460 кв. м тротуаров.

После реконструкции ПЖД передала путепровод в собственность территориальной громады Синельниково.

Открытый путепровод является важным инфраструктурным объектом города, поскольку он объединяет центральную и восточную части Синельниково.

Также, по информации управления ОГА, в Синельниково завершается капитальный ремонт Дома науки та техники локомотивного депо подразделения ПЖД. Магистраль выделила на ремонт 4,5 млн. грн.