СК "Нафтагазстрах" застраховала более 350 тыс. работников и пенсионеров УЗ

Страховая компания "Нафтагазстрах" застраховала более 350 тысяч работников и пенсионеров Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзалызниця».

Как сообщили УНИАН в компании, на 1 ноября 2011 года доля бывших железнодорожников, которые застрахованы “Нафтагазстрахом”, составляет более 40%.

Лидеры по количеству застрахованных по программам добровольного медицинского страхования - Донецкая и Южная железные дороги.

Справка УНИАН. Общество с дополнительной ответственностью страховая компания «Нафтагазстрах» работает с 1995 года. По программам добровольного медицинского страхования компания застраховала более 300 тыс. человек и заключила договоры на медицинское обслуживание со 170 медицинскими учреждениями на всей территории Украины.

По программам добровольного медицинского страхования “Нафтагазстрах” обслуживает работников Донецкой, Южной, Приднепровской, Юго-Западной, Одесской и Львовской железных дорог, а также работников обособленных предприятий и организаций железнодорожного транспорта.