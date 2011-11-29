Презентация поезда Hyundai для Украины состоится в конце декабря — Колесников

Презентация первого поезда, построенного для Украины компанией Hyundai Rotem в рамках программы организации ускоренного движения, состоится в конце декабря.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА.

«В конце декабря 2011 года «Укрзализныця» вместе с украинскими журналистами примет участие в передаче первого образца поезда Hyundai в Южной Корее», - сказал он.

По словам Б. КОЛЕСНИКОВА, на регулярных железнодорожных маршрутах первые поезда будут курсировать уже с мая 2012 года, а расписание будет известно в апреле.

Б. КОЛЕСНИКОВ также отметил, что на поезде Hyundai дорога между Львовом и Донецком сократится более чем в два раза — с 26 до 11 часов.

Напомним, «Укрзализныця» в рамках программы внедрения ускоренного движения получит 10 новых межрегиональных электропоездов Hyundai в девятивагонной комплектации.

Первые два электропоезда Hyundai прибудут в Украину в конце февраля - начале марта 2012 года, еще четыре — в начале мая 2012 года. Оставшиеся четыре из десяти поездов, которые Украина должна получить от Hyundai Rotem, будут поставлены после завершения Чемпионата Европы по футболу «Евро-2012».

Поезда будут курсировать под названием «Украинский экспресс».

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10-ти межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» на закупку 2-х межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.