Киевская ОГА должна ЮЗЖД за пригородные перевозки льготников 12,8 млн. грн.

Задолженность Киевской облгосадминистрации перед Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении за 10 месяцев 2011 года составила 12,824 млн. грн.

Как сообщает ЮЗЖД, в целом сумма недополученных доходов за перевозку льготных категорий в пригородном сообщении по Киевской области за 2006-2011 годы составила 58,644 млн. грн. В том числе за 2010 год задолженность составила 17,161 млн. грн., за 2009 год — 15,42 млн. грн., за 2008 год — 4,252 млн. грн., за 2007 год — 3,923 млн. грн., за 2006 год — 5,063 млн. грн.

Справка УНИАН. За 9 месяцев 2011 года убытки от пригородных железнодорожных перевозок составили свыше 2,3 млрд. грн. Покрытие расходов доходами составляет лишь 11%.

На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, имеющим такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.