Cengiz holding готова вложить в строительство моста через Днепр до 500 млн. долл.

Турецкая компания "Cengiz holding" готова вложить в строительство моста через Днепр в Кременчуге до 500 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня представители компании заявили во время встречи с губернатором Полтавской области Александром УДОВИЧЕНКО.

Как сообщили гости, "Cengiz holding" является одной из ведущих турецких компаний, которая имеет большой опыт в сооружении таких объектов и строительстве дорог. Компания готова вложить в строительство перехода до 500 миллионов долларов, но при условии государственных гарантий на возмещение инвестиций.

А.УДОВИЧЕНКО отметил, что решение этого вопроса жизненно важно для области, в нем также заинтересованы два соседних региона и обсуждается оно не первый год. Однако строительство моста требует серьезных капиталовложений со стороны государства и очередь Кременчугского моста может прийти только после завершения сооружения мостового перехода в Запорожье. Одновременно есть предварительная договоренность с правительством о выделении средств (до 28 млн. грн.) на проектные работы.

Турецкая сторона с пониманием отнеслась к сказанному и пообещала проработать возможные варианты участия компании в томе числе в виде концессии. Учитывая, что это была первая рабочая встреча, председатель облгосадминистрации предложил представителям фирмы подготовить соответствующие предложения, которые бы он как интересные и взаимоприемлемые мог представить в правительстве.