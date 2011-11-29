Ивано-Франковский облсовет просит отремонтировать дороги в рамках подготовки к “Евро-2012”

Ивано-Франковский областной совет обратился в Кабинет министров с просьбой включить автомобильные дороги общего пользования (междугородное соединение) Ивано-Франковской области в перечень дорог, на которых будет осуществлен капитальный и текущий ремонт по европейским стандартам в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского облсовета.

“Ивано-Франковский областной совет, который представляет интересы территориальных обществ Прикарпатья, учитывая важность вопроса улучшения не только спортивной, но и туристической инфраструктуры, развития туризма и рекреации в условиях подготовки и проведения «Евро-2012» в Украине и Польше, обеспокоен тем, что на общегосударственном уровне основное внимание в подготовке к «Евро-2012» уделено регионам, которые принимают чемпионат, а соседние со Львовской – Ивано-Франковская и Тернопольская области, которые имеют значительный туристическо-рекреационный потенциал, практически отделены от общего процесса подготовки, что является ошибочным, особенно в контексте усиления уровня транзитности регионов в результате ожидаемого значительного количества болельщиков и туристов”, - идет речь в обращении.

Депутаты Ивано-Франковского областного совета предлагают внести изменения в соответствующие постановления Кабинета министров Украины, дополнив их мероприятиями, которые касаются автомобильных дорог Ивано-Франковской области, а именно:М-12, Тернополь – Рогатин – капитальный, текущий ремонт; Н-09, Львов – Рогатин – Ивано-Франковск – Надворная – Яремче – капитальный, текущий ремонт; Н-10, Стрый – Ивано-Франковск – капитальный, текущий ремонт; Н-02, Львов – Тернополь – капитальный, текущий ремонт; Н-18, Тернополь – Ивано-Франковск – капитальный, текущий ремонт; Т-0906, Ивано-Франковск – Надворная – капитальный, текущий ремонт.

При этом финансирование указанных работ должно осуществляться за счет средств Государственного бюджета на 2012 год.