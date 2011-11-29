Президент уволил Доброхода с должности главы Госавтотрансслужбы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 1082/2011 от 29 ноября 2011 года уволил Сергея ДОБРОХОДА с должности начальника Государственной автотранспортной службы Украины.

Об этом говорится в тексте документа, обнародованного на сайте Президента.

Согласно указу, С.ДОБРОХОД уволен с должности в соответствии с п.1 части первой ст. 40 Кодекса законов о труде Украины (увольнение в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием, или сокращением штата).

Напомним, что Кабинет министров Украины распоряжением от 22 июня 2011 г. № 585-р создал комиссию по проведению реорганизации Государственной автотранспортной службы. Председателем комиссии был утвержден председатель Государственной автотранспортной службы С.ДОБРОХОД.

Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 6 апреля 2011 г. ликвидировал Государственную автотранспортную службу, создав Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекция»). «Укртрансинспекция» является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины.