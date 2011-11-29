В харьковском аэропорту открыта новая взлетно-посадочная полоса

В Международном аэропорту «Харьков» 28 ноября 2011 г. введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса (ВПП).

Как сообщили УНИАН в компании DCH, которая реализует проекты к «Евро-2012» в Харькове, первым бортом, который сел на новую ВПП, стал самолет вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА, следом за ним приземлился регулярный рейс «Киев-Харьков» компании «Днеправиа», а затем чартерный рейс «Копенгаген-Харьков».

Строительство ВПП началось в августе 2009 года. Финансирование на 100% осуществлялось за средства государственного бюджета.

Длина новой ВПП составляет 2500 м, что позволяет принимать тяжелые воздушные суда Boeing и Airbus.

Открытие ВПП завершило строительные работы по реконструкции аэропорта “Харьков”, которые длились три года. Летом 2010 года были сданы привокзальная площадь и новый пассажирский терминал, осенью 2009 года были введены в эксплуатацию VIP-корпус и временный аэровокзал.

Справка УНАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 г. Масштабный проект стартовал 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция МА «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет $107,2 млн. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерской башни) - $191,3 млн.