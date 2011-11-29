Украина снизила на 15% ставки транзита на сухие и наливные грузы из Беларуси и РФ

"Укрзализныця" снизила в среднем на 15% стоимость транзита ряда сухих и наливных грузов, следующих из РФ и Беларуси в порты Украины. Новые расценки вводятся с конца ноября - начала декабря 2011 года, сообщает Российская бизнес-газета.

Как уточнили "РБГ" в "Укрзализныце", снижение по наливным грузам включает перевозки белорусского дизтоплитва на Севастопольский порт, российского дизтоплива - на Одесский и Ильичевский; российских минеральных масел - на Феодосийский порт; российского мазута - на Севастопольский и Одесский порты. И российской мелассы - на Николаевский порт. В числе российских сухих грузов, на которые понижены тарифы, - и сера назначением на Николаевский, Ильичевский порты и на паромную переправу Украина (Ильчевск) - Болгария (Варна ). Кроме того, понижены тарифы для 40-футовых контейнеров, следующих в контейнерных поездах из Болгарии и Румынии через Вадул-Сирет (северный погранпереход Украины с Румынией) в Россию через погранпереход Зерново (Брянская область).

Кстати, для стимулирования российского грузотранзита в сентябре был понижен на 10% тариф на перевозку чугуна с Новолипецкого меткомбината в направлении Одесского и Ильичевского портов.

Падение в 2010-2011 гг. транзита грузов стран СНГ, особенно российских, обусловленное высокими транзитными расценками в Украине, может смениться ростом этих перевозок вследствие упомянутых решений Киева. Причем украинские тарифные льготы вскоре распространятся и на Азербайджан: как заявил замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех, Украина готова понизить даже на 50% портовые сборы с судов, доставляющих азербайджанскую нефть в порт "ПЄвденний" (Одесская область). Она предназначена для переработки не только в Украине, но и в Беларуси, Польше, Венгрии, Чехии и Словакии.