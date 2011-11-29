Президент назначил Рака заместителем главы Укртрансинспекции
20:18, 29 ноября 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Геннадия РАКА заместителем председателя Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).
Соответствующий Указ Президента (№1087/2011 от 29 ноября) обнародован на сайте главы государства.
Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».
Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль за международными автомобильными перевозками.
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