Харьков получил 51 млн. грн. на продолжение строительства станции метро «Победа».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время совместного заседания коллегии ОГА и собрания административно-хозяйственного актива области сообщил председатель облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

По его словам, поступило 100% средств, запланированных на строительство новой станции метро в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, в середине августа премьер-министр Николай АЗАРОВ подписал распоряжение о выделении 101,4 млн. грн. на строительство метро в Харькове. По данным пресс-службы ОГА, деньги будут использованы на строительство станции «Победа».

27 сентября Харьков получил из государственного бюджета первые 50 млн. грн. на продолжение строительства метрополитена.

«Победа» станет 30-й станцией Харьковского метрополитена. Она будет расположена на Алексеевской линии метро и станет конечной.

Харьковский метрополитен второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит за год около 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию в 1975 году. Общая протяженность линий - около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.