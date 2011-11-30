В гибели команды «Локомотив» независимые эксперты обвинили технику, а не пилотов

Независимое расследование причин катастрофы самолета Як-42, на котором летели хоккеисты ярославской команды «Локомотив», полностью не совпало с выводами Межгосударственного авиационного комитета.

Об этом пишут «Известия в Украине» (от 30 ноября 2011 г.).

Как напоминает издание, официальными выводам не поверили ни родственники погибшего экипажа, ни родные разбившихся хоккеистов. По их просьбе свое расследование провели трое авиационных экспертов: летчик-испытатель, пилот 1-го класса Владимир ГЕРАСИМОВ, ведущий эксперт России по авиакатастрофам, расследовавший больше 60 авиакатастроф, Валентин ДУДИН и летчик-испытатель 1-го класса Александр АКИМЕНКОВ. Родные погибших будут требовать продолжения расследования, в противном случае обратятся в суд, отмечает газета.

Независимые эксперты утверждают, что главной причиной катастрофы стали конструктивные и аэродинамические недостатки Як-42, а также многочисленные недостатки в организации летной работы авиакомпании «Як-сервис». По официальной версии, самолет с хоккейной командой на борту разбился в результате неправильных действий пилотов, один из которых непроизвольно нажимал на тормоза под воздействием запрещенных препаратов.

Независимые эксперты не отрицают, что пилоты могли подтормаживать, но причину нужно искать в конструктивном недостатке педалей (на Як-40 и Як-42), а также в отсутствии методических рекомендаций по правильному положению ног пилотов на педалях управления.

При этом, говорят авторы независимого расследования, при всех ошибках, отклонениях и даже нарушениях членов экипажа самолет оторвался от земли и ушел в воздух. А значит, на тот момент не было не то что катастрофической, но даже аварийной ситуации, а всего лишь было усложнение условий полета.

«Самолет столкнулся с землей вначале левым крылом в крене при полностью отклоненных элеронах вправо, а это неоспоримый факт отсутствия поперечной управляемости самолета, который и стал непосредственной причиной авиакатастрофы», - сказал, в частности, В.ГЕРАСИМОВ. Он добавил, что на самолете Як-40 было шесть аналогичных авиационных происшествий, когда после взлета у самолета начиналось самопроизвольное и неуправляемое кренение, и он сталкивался с землей после касания ее одним из крыльев.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября под Ярославлем разбился самолет Як-42. На борту находилась местная хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены летели в Минск на игру.

Из 45 человек 7 сентября выжили только член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист А.Галимов, который позже скончался. На борту самолета также находились граждане Украины Виталий Аникиенко, Даниил Собченко и Александр Вьюхин.

2 ноября председатель Технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей МОРОЗОВ сообщил, что причиной катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем стала ошибка экипажа, нажимавшего на тормоз при взлете.