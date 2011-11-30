ЮЗЖД предложила местным властям создать совместные компании для пригородных ж/д перевозок

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) предложила местным властям создать совместные компании для организации пригородных железнодорожных перевозок.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника ЮЗЖД по пассажирскому хозяйству Александр ТОЛКАЧЕВ.

“Мы предложили всем областным администрациям рассмотреть возможность создания совместных компаний для организации пригородных пассажирских перевозок. Сейчас этот вопрос находится в стадии рассмотрения. Мы ожидаем от них предложений”, - сказал он.

По словам А.ТОЛКАЧЕВА, организация совместных компаний позволит ликвидировать проблему убытков железной дороги от пригородных перевозок льготных категорий пассажиров из-за некомпенсации местными органами стоимости этих перевозок.

“Мы считаем, что это будет альтернативой, чтобы была солидарная ответственность за перевозку пассажиров. Если они не финансируют, то отвечать приходится железной дороге. Ответственность должна быть солидарной”, - сказал он.

А.ТОЛКАЧЕВ также отметил низкий уровень погашения местными властями стоимости пригородных железнодорожных перевозок льготников.

“Мы инициируем погашение задолженностей по каждой областной администрации для того, чтобы направить эти деньги для ремонта подвижного состава, но пока результата нет”, - сказал он.

Кроме того, А.ТОЛКАЧЕВ сообщил, что ЮЗЖД сокращает количество вагонов в пригородных поездах из-за низкой загрузки поездов и недостатка технически исправных вагонов.

В то же время, как отметил он, количество поездов не уменьшается.

“Чтобы количество пар поездов осталось прежним, было принято решение уменьшить количество вагонов. На сегодняшний день количество вагонов в некоторых поездах сократилось с 10 до 8, а в некоторых – до 6 вагонов на малонаселенных участках. Мы сократили количество вагонов потому, что 64% парка поездов выработали свой ресурс, а денежных средств в бюджете дороги для проведения капитального ремонта вагонов не предусмотрено”, - сказал заместитель начальника ЮЗЖД по пассажирскому хозяйству.

Справка УНИАН. Задолженность Киевской областной госадминистрации перед Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении за 10 месяцев 2011 года составила 12,824 млн. грн.

За 9 месяцев 2011 года убытки железных дорог Украины от пригородных железнодорожных перевозок составили свыше 2,3 млрд. грн. Покрытие расходов доходами составляет лишь 11%.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.