Очередь грузовиков на украинско-словацкой границе значительно уменьшилась - таможня

Очередь грузовых автомобилей на украинско-словацкой границе значительно уменьшилась: за ночь пропустили более 120 машин.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как отмечается в сообщении, Чопская таможня работает в усиленном режиме с целью максимально быстрого решения проблемы очередей на украинско-словацкой границе в пункте пропуска «Ужгород - Вышне Немецке».

Сейчас перед пунктом пропуска в очереди находятся 68 грузовиков.

В то же время в таможне объясняют, что очереди возникли не по вине украинской стороны. Одна из основных причин образования очередей - скопление в течение выходных дней нескольких десятков грузовых фур на территории Украины из-за запрещения движения в эти дни по дорогам Словакии.

Вторая причина образования очередей - отсутствие у перевозчиков разрешений для проезда по территории Венгерской Республики. Также увеличилось на границе количество автомобилей российских перевозчиков из-за отсутствия у них разрешений для проезда по дорогам Польши.

Кроме того, способствует образованию очередей то, что венгерские правоохранители в международном пункте пропуска «Захонь» усилили контроль технического состояния транспортных средств и тахографов и стопроцентно сканируют транспортные средства с товарами, говорится в сообщении.

В пресс-службе Чопской таможню добавили, что для решения проблемы очередей руководство таможни провело ряд встреч со словацкими таможенниками и пограничниками, в ходе которых достигнута договоренность о разграничении и проверке пустых и с грузом транспортных средств с целью ускорения пропуска. Словацкая сторона приняла решение о временном отказе от сканирования пустых цистерн, рефрижераторных секций и транспортных средств с цельнометаллическими грузовыми отсеками.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в международном пункте пропуска «Ужгород – Вышне Немецке» на украинско-словацкой границе образовались огромные очереди грузовиков.