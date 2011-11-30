Средняя наполняемость электропоездов Шостка-Киев и Фастов-Шостка достигла 80-113%
12:54, 30 ноября 2011Транспорт/Связь
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Средняя наполняемость электропоездов повышенного комфорта, следующих по маршруту Шостка-Киев и Фастов-Шостка, достигла 80-113%.
Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», с начала 2011 года эти поезда перевезли около 1,5 млн. пассажиров.
Маршрут Киев-Шостка протяженностью 303 км преодолевает за 4 часа 13 минут.
Напомним, что на сегодня перед железными дорогами Украины поставлено задание перейти на новый уровень комфортности и качества обслуживания пассажиров. Железные дороги готовы к конструктивному диалогу относительно оптимальной организации транспортного пригородного соединения.
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