Средняя наполняемость электропоездов Шостка-Киев и Фастов-Шостка достигла 80-113%

Средняя наполняемость электропоездов повышенного комфорта, следующих по маршруту Шостка-Киев и Фастов-Шостка, достигла 80-113%.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», с начала 2011 года эти поезда перевезли около 1,5 млн. пассажиров.

Маршрут Киев-Шостка протяженностью 303 км преодолевает за 4 часа 13 минут.

Напомним, что на сегодня перед железными дорогами Украины поставлено задание перейти на новый уровень комфортности и качества обслуживания пассажиров. Железные дороги готовы к конструктивному диалогу относительно оптимальной организации транспортного пригородного соединения.