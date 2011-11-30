ДЖД обеспокоена несанкционированными разработками рудников вблизи железнодорожного полотна

Донецкая железная дорога выражает обеспокоенность несанкционированными земляными работами по разработке рудников и добыче угля или других полезных ископаемых, а также несанкционированной вырубкой защитных лесонасаждений в непосредственной близости от железнодорожного полотна.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ЖД, в частности, на 18 километре перегона Моспино-Макеевка-грузовая неизвестные лица вели самовольную вырубку защитных лесонасаждений и добычу угля открытым способом.

На седьмом километре перегона Горняк-Шахта Донецкая разработка двух горловин по добыче угля велась на расстоянии 15 метров от железнодорожного полотна.

«Указанные земельные разработки приводят к оседанию земельного полотна и самой железнодорожного пути, влияют на состояние железнодорожного полотна, наносят значительный материальный ущерб, а главное создают угрозу возникновения транспортных происшествий. Это может быть причиной не только угрозы бесперебойной работы на указанных участках, а также схода грузового или пассажирского поезда», - говорится в сообщении Донецкой ЖД.