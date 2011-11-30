ОЖД запустит ускоренный дизель-поезд Николаев-Керчь
15:48, 30 ноября 2011Транспорт/Связь
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Одесская железная дорога с 3 декабря 2011 года запустит ускоренный дизель-поезд № 870/869 Николаев-Керчь.
Как сообщает Министерство инфраструктуры, этот поезд из трех вагонов будет ежедневно курсировать через станции Херсон, Цюрупинск, Вадим, Джанкой и другие.
Оплата будет осуществляться по общим пассажирским тарифом.
Из Николаева поезд будет отправляться в 06:50 и прибывать на станцию Керчь в 14:05. Из Керчи поезд будет отправляться в 14:40 и прибывать в Николаев в 21:57.
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