ОЖД запустит ускоренный дизель-поезд Николаев-Керчь

Одесская железная дорога с 3 декабря 2011 года запустит ускоренный дизель-поезд № 870/869 Николаев-Керчь.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, этот поезд из трех вагонов будет ежедневно курсировать через станции Херсон, Цюрупинск, Вадим, Джанкой и другие.

Оплата будет осуществляться по общим пассажирским тарифом.

Из Николаева поезд будет отправляться в 06:50 и прибывать на станцию ​​Керчь в 14:05. Из Керчи поезд будет отправляться в 14:40 и прибывать в Николаев в 21:57.