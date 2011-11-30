ПЖД получила 17% компенсации за льготные перевозки студентов и школьников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 10 месяцев 2011 г. получила от Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины 3,5 млн грн. компенсации от льготной перевозки студентов и школьников, что составляет только 17% необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

По информиации пресс-центра, дорога за январь-октябрь т. г. перевезла в дальнем сообщении около 2, 314 млн. студентов и учащихся профессионально-технических училищ на сумму свыше 20,324 млн. грн., а также 629 тыс. детей в возрасте 6-14 лет на сумму 5,7 млн. грн.

По данным пресс-центра за 2003-2011 г.г. Минобразования задолжало дороге за льготную перевозку студентов и школьников более 100 млн. грн. компенсации. Компенсация этих средств позволила бы ПЖД приобрести 13-14 новых пассажирских вагонов.

ПЖД является самым крупным перевозчиком пассажиров Днепропетровской, Запорожской областях и АР Крым.