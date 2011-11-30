Украинские авиаперевозчики и аэропорты не готовы к вхождению в САП - эксперт

Украинские авиакомпании и аэропорты в целом не готовы к присоединению Украины к европейскому соглашению о Совместном (общем) авиационном пространстве (САП).

Такую оценку в ходе круглого стола «Общее авиационное пространство с ЕС: как интегрировать украинское небо?» дала старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина КОССЕ.

В частности, по оценке эксперта, развитию украинских аэропортов мешает неблагоприятная налоговая политика, которая предусматривает перечисление государственными аэропортами существенной части своих доходов в госбюджет, а также высокая концентрация перевозок в семи стратегических аэропортах — «Борисполе», Донецке, Днепропетровске, Львове, Одессе, Симферополе и Харькове.

В то же время, существующие взлетно-посадочные полосы (ВПП) в большинстве украинских аэропортов изношены на 40-90% и не соответствуют современным требованиям. Так, в аэропорту «Черновцы» длина ВПП после ремонта была увеличена до 2216м, что, однако, не достаточно для приема больших самолетов типа «Боинг», Airbus A320 или Ту-134. При этом в Украине только аэропорт «Борисполь» может обслуживать 20-50 тыс. вылетов.

Оценивая потенциал украинских авиакомпаний, И. КОССЕ отметила, что ни одна из компаний-лидеров авиаперевозок не имеет больше 12 самолетов, которые соответствуют международным стандартам.

«Крупнейшие украинские авиакомпании имеют в своем парке в среднем по 20 машин, в то время, как крупные европейские компании — по 300-400 машин. Средняя изношенность собственных самолетов в украинских авиакомпаниях превышает 70%, а средний срок эксплуатации составляет 22,3 года», - сказала она.

В то же время, И.КОССЕ отметила, что «в Украине нет авиакомпании-флагмана».

Напомним, что в апреле 2011 года вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ высказал мнение, что присоединение Украины к САП приведет к банкротству украинских авиакомпаний, которые не смогут конкурировать с европейскими авиаперевозчиками в борьбе за украинских пассажиров.

Справка УНИАН. Переговорный процесс между Украиной и ЕС относительно формирования совместного авиапространства начался в декабре 2007 года. Планировалось, что соглашение по САП будет подписано до 2011 года. На сегодня участниками САП являются 36 стран.

Соглашение по САП, в частности, предусматривает гармонизацию национального законодательства с законодательством ЕС в сфере обеспечения безопасности полетов и управления аэронавигацией, в том числе — в части подготовки персонала авиаперевозчика и диспетчерских служб, а также обеспечение взаимного доступа на рынки авиационной перевозок, производства и обслуживания авиационной техники.