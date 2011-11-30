В России строят завод для выпуска агрегатов из композиционных материалов

Москва. В среду, 30 ноября, в Ульяновске (РФ) на территории «Авиастар – СП» состоялся запуск строительства завода по выпуску агрегатов из композиционных материалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российской «Объединенной авиастроительной корпорации, на площадке ЗАО «Авиастар – СП» площадью 64 250 кв. м ЗАО «Аэрокомпозит» развернет производство конструкций из полимерных композиционных материалов: панелей центроплана, а также лонжеронов и интегральных панелей отъемной части крыла, в интересах программы МС-21 и других перспективных программ Объединенной авиастроительной корпорации. Изготовление первых комплектов планируется начать в 2012 г.

«Создание современного российского производства композитных конструкций является одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности перспективной линейки гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации. В рамках реализации стратегии ОАК на базе ЗАО «Аэрокомпозит» мы создаем центр компетенций по разработке, производству и реализации комплектующих из композиционных материалов, включающий конструкторский центр, технологический центр и заводы по производству агрегатов.

Сегодня в Ульяновске мы закладываем первую из производственных площадок, обеспечивающую не только более 600 рабочих мест на предприятии, но и развитие самых перспективных технологий отрасли в регионе», - отметил президент ОАК Михаил ПОГОСЯН.

Генеральный директор ЗАО «Аэрокомпозит» Анатолий ГАЙДАНСКИЙ сообщил, что на проектную мощность, составляющую 100 комплектов в год, предприятие выйдет в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года на форуме «RUSNANOTECH-2011» в Москве президент «Объединенной авиастроительной корпорации» России (ОАК) Михаил ПОГОСЯН заявил, что Россия будет делать акцент на создании новых самолетов с использованием композитов, а не модернизации существующих самолетов.