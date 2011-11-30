Комитет ВР рекомендует принять законопроекты по реформированию ж/д транспорта

Парламентский комитет Верховной Рады по транспорту и связи рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроекты по реформированию железнодорожного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци», такое решение было принято на заседании парламентского комитета в среду, 30 ноября.

На рассмотрение Рады были внесены законопроекты № 9337 об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования и № 9377 о внесении изменений в закон Украины о железнодорожном транспорте (относительно разграничения функций государственного и хозяйственного управления отраслью).

Во время презентации законопроектов членам профильного комитета, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК отметил, что основной задачей, которую будет решать реформа, является привлечение инвестиций в обновление основных фондов и изменение системы управления железнодорожным транспортом.

По данным «Укрзализныци», в 2010 году в обновление основных фондов было вложено чуть более 8 млрд. грн., при реальной потребности в почти 24 млрд. грн. Дефицит в инвестициях составил более 15,5 млрд. грн.

Напомним, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между ней и государством.

На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности.

На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.