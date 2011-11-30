Вблизи Одесской ж/д саперы разминировали почти 600 снарядов и мин времен ВОВ

Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Мининфраструктуры Украины провели масштабное разминирование взрывоопасных предметов в районе железнодорожной станции Зеленый Гай Одесской железной дороги в Николаевской области. Работы, продолжавшиеся на протяжении ноября, выполнили инженерно-саперные подразделения 26-го объединенного ордена Александра Невского отряда и 8-го Черниговского учебного центра.

Личный состав обследовал 216 га прилегающей к ж/д полотну территории и обнаружил 583 артиллерийских снаряда различных калибров, мин и гранат времен Второй мировой войны.

Опасные подарки войны десятки лет угрожали движению поездов и жизни пассажиров - снаряды находились в 10-15 метрах от железнодорожного пути. Благодаря искусным действиям военнослужащих Госспецтрансслужбы движение на отрезке железной дороги Одесса-Николаев не прекращалось.

«Подарки» войны были обезврежены пиротехниками МЧС на военном полигоне.

Личный состав, отличившийся во время разминирования, был поощрен главой администрации Госспецтранслужбы.