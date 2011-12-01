Гречко уволен с должности и.о. гендиректора МА “Борисполь”

Министерство инфраструктуры уволило Александра ГРЕЧКО с должности исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия “Международный аэропорт “Борисполь”.

Как говорится в сообщении аэропорта, А.ГРЕЧКО занимал должность и.о. генерального директора с 6 октября 2011 года.

Как сообщили УНИАН в МА “Борисполь”, в настоящее время генеральным директором аэропорта вновь является Антон ВОЛОВ, отстраненный от должности 6 октября 2011 года

в связи с проведением служебного расследования инцидента в аэропорту «Борисполь», который произошел с самолетом Аirbus авиакомпании «Украина».

Как сообщал УНИАН, 6 октября была создана комиссия Министерства инфраструктуры по проведению служебного расследования инцидента в аэропорту «Борисполь», который произошел с самолетом Аirbus (регистрационный номер UR-ABA) авиакомпании «Украина».

По сообщениям ряда СМИ, инцидент произошел с самолетом Аirbus, на котором должен был лететь с государственным визитом в Грецию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. По неофициальным сведениям, самолет зацепился за трап, в результате чего на двери появилась царапина.

Справка УНИАН. Александр ГРЕЧКО является первым заместителем председателя Государственной авиационной службы Украины.