Главой Радиокомитета назначен Барановский

Главой наибольшего в Украине межотраслевого объединения радио назначен вице-президент Группы АДВ Украина Александр БАРАНОВСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации телерадиовещателей.

Ранее эту должность занимал генеральный директор Publicis Groupe Олег ПОПЕНКО. Согласно статуту объединения, А.БАРАНОВСКИЙ будет исполнять полномочия главы Радиокомитета в течение года.

А.БАРАНОВСКИЙ отметил, что он намерен принять активное участие в работе Радиокомитета по развитию рынка радио. По его мнению, на данный момент эта отрасль в Украине переживает этап важных изменений, и «мы планируем сфокусировать свои усилия на том, чтобы сделать рынок более прозрачным, качественно изменить ситуацию с радио-измерениями и в итоге сформировать репутацию радио как эффективного рекламоносителя».

Справка УНИАН. Радиокомитет - межотраслевое объединение, в которое входят два крупнейших радиохолдинга Украины - группа ТАВР, Украинский Медиа Холдинг, три сетевые рекламные агентства (Publicis Groupe, ADV Group, Group M) и, в качестве управляющего партнера, - Независимая ассоциация телерадиовещателей (НАМ).

Радиокомитет создан в конце 2007 года для запуска единого отраслевого исследования радиоаудитории, которым будут пользоваться как сами радиостанции, так и рекламные агентства для планирования рекламных кампаний.