«Ощадбанк» предоставит Киеву 350 млн. грн. кредита на закупку транспорта к Евро-2012

Киев выбрал «Ощадбанк» для получения займа в размере 350 млн. грн. для закупки общественного транспорта к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам начальник Главного финансового управления Киевской городской государственной администрации Владимир РЕПИК.

«По состоянию на сегодняшний день мы получили предложения от двух банков, и было решено выбрать Государственный сберегательный банк Украины», - сказал В.РЕПИК.

Он напомнил, что ставка по кредиту составляет 14,8% и что это трехлетний кредит.

«Деньги еще не пришли. Они смогут поступить лишь после ратификации, то есть после выполнения определенных процедур», - сообщил начальник финуправления

При этом он подчеркнул, что существуют определенные вопросы относительно залога. По информации В.РЕПИКА, кредит будет браться не сразу весь. «Будет открыта кредитная линия, и средства будут поступать в зависимости от подготовки транспорта», - объяснил он.

Он ожидает, что документы для ратификации кредитного соглашения будут готовы и утверждены Киевсоветом на ближайших заседаниях сессии. Он сообщил, что в настоящее время проводятся тендерные процедуры по закупкам транспорта для города.

Как сообщал УНИАН, в октябре Киевсовет принял решение привлечь 350 млн. грн. внутреннего займа на закупку 77 троллейбусов к Евро-2012.