«Укрзализныця» предлагает оформлять групповые заявки на перевозки в период праздников

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» предлагает оформлять групповые заявки на перевозки в период новогодних праздников на договорных условиях с железными дорогами Украины.

Как говорится в сообщении ведомства, для обеспечения заказов на групповые перевозки проводится работа по назначению дополнительных поездов на направлениях Одесса-Ужгород, Киев-Ужгород, Киев-Тернополь, Николаев-Киев, Киев-Симферополь, Харьков-Симферополь, Днепропетровск-Симферополь, Днепропетровск-Ивано-Франковск, Киев-Ивано-Франковск, Киев-Львов и Донецк-Львов.

Групповой считается заявка на перевозку девяти и более пассажиров. При этом количество мест, оформленных по одному групповому проездному документу, должно быть не больше количества мест в одном вагоне.

Напомним, что «Укрзализныця» заявляла об убыточности дополнительных поездов для железных дорог Украины, так как их населенность не превышает 50%. В связи с этим «Укрзализныця» предлагала гражданам, которые планируют зимний отдых, рассмотреть альтернативные варианты выезда в популярных направлениях.