УЗ может подписать контракт с «Трансмашхолдингом» о закупке 250 электровозов

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» может подписать в декабре контракт с ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) о закупке около 250 электровозов.

Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель гендиректора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО. «Завтра летим в Москву, и если договоримся о кредитах, то в декабре подпишем контракт», - сказал он, отметив, что производитель согласился поставить технику без предоплаты. «С клиентами надо работать жестче: каждый должен считать свои деньги», - подчеркнул Н. СЕРГИЕНКО.

По информации ведомства, ранее ТМХ требовало предоплату от 15% до 60%.

Как сообщалось ранее, в октябре «Укрзализныця» отложила переговоры с «Трансмашхолдингом» по закупке 292 электровозов из-за изменения условий поставки. В частности, по информации Н.СЕРГИЕНКО, ТМХ выдвинуло условие, что электровозы вместо ОАО «Лугансктепловоз» будут производиться Новочеркасским электровозостроительным заводом (Ростовская область, РФ). «В таком случае на электровозах будут установлены комплектующие не украинского производителя. А мы рассчитывали на украинского производителя - «Лугансктепловоз». Также ЗАО «Трансмашхолдинг» объявило о намерении изменить цену электровозов по сравнению с ранее оговоренной», – отмечал он.

«Сейчас мы приняли условия, устраивающие и «Укрзализныцю», и ТМХ», - сказал Н.СЕРГИЕНКО, не уточнив деталей.

Он также напомнил, что в январе 2012 г. начнется тестовая эксплуатация двух электрововозов новой перспективной серии 2 С10 и 2 С6 производства ОАО «Уральские локомотивы» (Группа «Синара», РФ). Испытания будут проходить в горных условиях на Львовской железной дороге, после их окончания «Укрзализныця» может принять решение о закупке 50 машин этих серий.