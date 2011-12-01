Руководители спецсвязи органов власти будут назначаться по согласованию с Администрацией Госспецсвязи

Руководители органов специальной связи, подразделений по вопросам связи, информатизации и защиты информации органов государственной власти, будут назначаться по согласованию с Администрацией Госспецсвязи.

Об этом говорится в приказе администрации «Об утверждении Порядка согласования назначения на должности руководителей органов специальной связи, подразделений по вопросам связи, информатизации и защиты информации органов государственной власти, Национального банка Украины и Генеральной прокуратуры Украины», сообщили УНИАН в администрации.

Согласование назначений руководителей соответствующих подразделов органов власти имеет целью определить уровень профессиональной подготовки кандидатов на должность руководителей подразделений. Кроме представления необходимого перечня документов все кандидаты должны проходить в Администрации Госспецсвязи собеседование по вопросам организации и обеспечения безопасности специальной связи, защиты информации, которая циркулирует в информационных, телекоммуникационных и/или информационно-телекоммуникационных системах органов государственной власти, связи и информатизации.

Если кандидат на должность руководителя подраздела органа государственной власти не имеет соответствующего профессионального образования, опыта деятельности или работы на руководящих должностях в соответствующих сферах деятельности, Администрация Госспецсвязи обоснованно будет отказывать в согласовании.

«Реализация процедуры согласования будет способствовать назначению на должности руководителей соответствующих подразделов органов государственной власти высококвалифицированных специалистов», - говорится в сообщении.