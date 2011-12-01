НКРС утвердила таксу за услуги пропуска трафика к сетям операторов

На очередном заседании Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) утвердила Расчетные таксы за услуги пропуска трафика к сетям операторов с существенным рыночным преимуществом на рынках услуг пропуска трафика. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Решение принято в соответствии со статьями 18, 66, 57 Закону Украины «О телекоммуникациях».

В частности, расчетные таксы за услуги терминации трафика в фиксированных сетях составляют: 0,02 грн. за минуту без НДС за терминацию местного телефонного трафика на местном уровне на телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынке услуг терминации трафика на сетях фиксированной связи; 0,11 грн. за минуту без НДС за терминацию междугородного телефонного и подвижного (мобильного) телефонного трафика на местном уровне на сетях операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынке услуг терминации трафика на сетях фиксированной связи.

Расчетная такса за услуги терминации трафика в фиксированных и мобильных сетях составляет 0,36 грн. за минуту без НДС за терминацию междугородного телефонного и подвижного (мобильного) телефонного трафика на междугородном уровне на сетях операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынке услуг терминации трафика на сетях фиксированной связи и подвижной (мобильной) связи.

Это решение в установленном порядке будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. Таким образом, решение НКРС от 23 декабря 2010 г. № 600 «Об утверждении Расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке телекоммуникаций», зарегистрированное в Минюсте 31.01.2011 за № 138/18876, будет признано утратившим силу.