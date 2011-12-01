Половина компаний из-за киберугроз теряют конфиденциальные данные – эксперт

Согласно исследованию компании «Лаборатория Касперского» (Россия), 97% украинских компаний сталкиваются с киберугрозами, и почти половина теряет конфиденциальные данные.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Лаборатория Касперского» представила результаты уникального для Украины исследования, проведенного совместно с агентством B2B International, на тему информационной безопасности в корпоративном секторе Украины.

Как отметил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Украине, Молдове и Республике Беларусь Александр САВУШКИН, результаты опроса показали, что в Украине наблюдается хороший уровень осведомленности об основных киберугрозах, но при этом размер инвестиций в области информационной безопасности ниже среднемировых показателей. При этом компании часто теряют конфиденциальные данные.

Согласно полученным данным, 97% украинских компаний сталкивались с киберугрозами за последние 12 месяцев (в мире – 91%). При этом почти половина респондентов (48%) считает, что количество киберугроз растет. Для каждой второй организации в Украине (в мире – каждой третьей) вирусные атаки стали результатом потери конфиденциальных данных, что в немалой степени нанесло вред бизнесу. Причиной тому может служить недостаточный уровень инвестиций в IT-безопасность. Так, например, в Украине адекватно финансируют IТ лишь 35% компаний, в то время как мировая планка находится на отметке 55%.

Защита киберпространства компаний от вирусных атак и вредоносных программ становится все более частой практикой корпоративного сектора. Самыми популярными мерами обеспечения информационной безопасности на сегодняшний день было признано использование антивируса и клиентских межсетевых экранов, установка обновлений (в том числе устраняющих уязвимости в программном обеспечении) и резервное копирование данных. Более половины (в Украине – 63%, в мире – 59%) опрошенных убеждены, что корпоративные сети их организаций хорошо защищены.

Что же касается основных угроз, то IT-специалисты в будущем среди них выделяют целевые и хакерские атаки, а также вредоносные программы. При этом опрошенные прогнозируют рост значимости информационных угроз для бизнеса – сегодня их считают одной из главных опасностей 48% украинских организаций (в мире – 15%), а через два года киберугрозы видят основным бизнес-риском 43% (в мире – 46%) респондентов. Такой значительный разрыв между современными представлениями о киберугрозах в Украине и мире, как отмечается в исследовании, можно объяснить низким уровнем защищенности корпоративных сетей отечественных предприятий. Так, две трети респондентов в нашей стране полагают, что в их организациях недостаточно как финансовых ресурсов, так и специалистов, знаний и системных ресурсов для обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности.

Многие организации видят определенные риски для информационной безопасности в использовании новых технологий.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2010 года, выручка компании выросла на 38%, превысив 500 млн. долларов США. В «Лаборатории Касперского» работают более 2300 специалистов.