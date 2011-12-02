ПЖД ввела в эксплуатацию в депо Никополя санбыткорпус стоимостью 5,12 млн. грн.

Приднепровская железная дорога 1 декабря ввела в эксплуатацию в моторвагонном депо станции Никополь санитарно-бытовой корпус, стоимость строительства которого составила 5,12 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Сооружение нового двухэтажного санбыткорпуса площадью 1587 кв.м началось в 2008 г., однако из-за экономического кризиса строительные работы проводились недостаточными темпами. Строительство выполнено службой строительно-монтажных работ и гражданских сооружений Приднепровской магистрали.

В новом корпусе расположены классы технического обучения железнодорожников, кабинет охраны труда, комнаты отдыха, гардеробные, медпункт и спортивный зал

По данным пресс-центра дороги, в 2011 г. ПЖД отремонтировала 37 санитарно-бытовых зданий своих подразделений на сумму более 5 млн. грн.