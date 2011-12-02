НКРС выдала 12 лицензий операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 6 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 6 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Комиссия также переоформила ряд лицензий и продлила срок действия трех лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций. Выдан и переоформлен ряд разрешений на использование номерного ресурса.

В частности, комиссия приняла решение выдать лицензии на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ООО «Днепропетровские цифровые коммуникации» (г. Днепропетровск), ООО «Старинет» (г. Запорожье), ООО «Фасттелеком» (г. Фастов Киевской области), ООО «МКМ Сервис ЛТД» (г. Киев).

Также ПРАО «Си-Ес-ти Инвест» выдана лицензия на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Черкасской, Кировоградской областей и г. Севастополь. Этим же решением НКРС продлила срок действия лицензии до 2017 года ООО «Атлантис телеком», на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории г. Киев, Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областей.

На основании заключения договора с провайдером телекоммуникаций выдана копия лицензии ПРАО «МТС Украина» на строительство и техническое обслуживание сетей связи с подвижными объектами и предоставление услуг с их использованием на территории Украины для провайдера телекоммуникаций ООО «Инновационно технологический альянс», а также ООО «Укомлайн», на предоставление услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов международной и междугородной электросвязи на всей территории Украины для провайдера телекоммуникаций ПРАО «Фарлеп-инвест».

НКРС выдала лицензии на пользование РЧР для широкополосного радиодоступа ООО «Реалюа» (регион пользования РЧР - Одесская область), ООО «Нетлинк» (Луганская область), ООО «Техносфера» (Львовская область), ПП «Меджик Лайн» (г. Киев и Киевская область). Также по заявлению лицензиата ЗАО «Украинские Сателитарни Системы» Комиссия аннулировала лицензию на пользование РЧР для широкополосного радиодоступа на территории АР Крым.