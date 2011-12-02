Материалы о нарушениях при закупке автомобилей госпредприятиями и органами власти направлены в ГПУ

Министерство экономического развития и торговли Украины передало в Генеральную прокуратуру результаты проверки, в ходе которой были выявлены факты нарушений законодательства при закупке легковых автомобилей органами власти и государственными предприятиями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.

В ходе проверки выявлено, что в последнее время совершены неправомерные закупки легковых автомобилей по ценам, которые превышают установленные постановлением Кабинета министров предельные суммы расходов.

В частности, государственное предприятие «ТЭЦ-2 «Эсхар» после проведения дважды в июне-октябре 2011 года открытых торгов, которые не состоялись, осуществило закупку у одного участника BMW X5 в ООО «Бавария Моторс» общей ожидаемой стоимостью 800 тыс. грн.

В сообщении отмечается, что согласно изменениям в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок», которые вступили в силу 3 октября 2011 г., Минэкономразвития, как уполномоченный орган в сфере государственных закупок, не осуществляет согласование закупок у одного участника.

ОП «Ривненская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом" в ноябре 2011 года по результатам проведения открытых торгов заключен договор с ООО «Автоконцепт» на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser 200 ожидаемой стоимостью 799 тыс. 830 грн.

Управлением капитального строительства Донецкого горсовета в ноябре 2011 года по результатам проведения открытых торгов заключен договор с ООО «Триол-Авто» о закупке Passat Limousine B7 стоимостью 323 тыс. 620 гривен.

КП «Управление автомобильных дорог» Житомирского горсовета в ноябре 2011 года по результатам проведения открытых торгов заключило договор с ООО «СтарКар» на приобретение автомобиля Toyota Highlander стоимостью 435 тыс. гривен.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства, стоимость легковых автомобилей для руководителей органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций не может превышать 60 тыс. гривен. При этом руководители центральных и местных органов исполнительной власти должны обеспечить включение в контракты с руководителями государственных предприятий, находящихся в сфере их управления, условий для соблюдения предельных сумм расходов, утвержденных постановлением.

Как сообщал УНИАН, Обособленное подразделение (ОП) НАЭК «Энергоатом» Ривненская АЭС уже отказалось от приобретения внедорожника Toyota Land Cruiser 200 стоимостью почти 800 тыс. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 1 декабря заявил, что правительство в скором времени примет меры по существенному сокращению числа служебных автомобилей чиновников.

Он также заявил, что вся информация о нарушениях при закупке автомобилей будет проверена и виновные понесут ответственность.