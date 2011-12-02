Жилье на вторичном рынке Днепропетровска в ноябре подешевело на 0,26%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в ноябре 2011 года снизилась на 0,26%, или на 3 долл., – до 1 152 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 873 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 379 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 0,88% (12 долл.) – до 1 379 долл., Индустриальном – на 0,49% (5 долл.) – до 1 035 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,71% (7 долл.) – до 996 долл./кв. м, Самарском районе – на 0,41% (4 долл.) – до 980 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 1,37% (18 долл.) – до 1 300 долл., Кировском районе – на 0,75% (9 долл.) – до 1 185 долл., Красногвардейском районе – на 0,77% (9 долл.) – до 1 159 долл./кв. м, Ленинском районе – на 1,13% (10 долл.) – до 873 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.