Первая партия смартфонов iPhone 4S в Украине была раскуплена за 3 дня

25 ноября в Украине, как анонсировалось ранее, состоялся старт продаж официально ввезенного и сертифицированного смартфона iPhone 4S - первая партия смартфонов iPhone 4S объемом более 500 шт. была раскуплена за 3 дня. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Цитрус».

По данным компании, украинцы встретили появление сертифицированного iPhone 4S по-разному – «как радостно, так и скептически, скрупулезно узнавая все детали» по сертификации и гарантии устройства. Однако практически сразу значительная партия первых завезенных смартфонов была раскуплена, в связи с чем образовался дефицит.

Как отметили в компании, еще до начала продаж этот гаджет собрал в Украине более 10 тыс. предзаказов – этот смартфон «стал самым ожидаемым» смартфоном в Украине в 2011 года.

«Желающие приобрести это устройство ждут следующей поставки товара, которая должна произойти в конце этой недели», - отмечается в сообщении.

Кроме официально ввезенного и сертифицированного iPhone 4S, в Украине появилась новая бюджетная версия iPhone 4 (8 Гб) с IMEI в белом списке Украчастотнадзора. Приобрести новинку можно начиная с 5999 грн. К ритейлерам, продающим официально ввезенный и сертифицированный смартфон Apple в Украине, присоединился также лидер украинского рынка Интернет-торговли Rozetka.ua. На данный момент из-за высокого ажиотажа на официальные устройства другие интернет-магазины уже испытывают трудности в реализации «серых» iPhone 4S, которые не могут конкурировать с «официалами» по ряду преимуществ, таких как сервис, гарантия и послепродажное обслуживание.

По словам директора по маркетингу сети Цитрус Дискаунт Виктора Шолошенко, до Нового года количество ритейлеров, продающих официально ввезенные сертифицированные iPhone 4 и 4S не увеличится. По данным сети, сразу после старта продаж iPhone 4S в сети Цитрус уже было оформлено дополнительно несколько крупных заказов на новогодние корпоративные подарки топ-менеджерам компаний-партнеров.

iPhone 4S, прошедший официальную сертификацию в Украине, начал одновременно продаваться в сети Цитрус Дискаунт и E-ton concept store в трех вариантах встроенной памяти. Цены в Интернет-магазине Цитрус Дискаунт начинаются от 7777 грн за версию с 16 Гб. При этом стало известно, что в России цены на iPhone 4S будут начинаться от 35-36 тысяч рублей (9200 грн) за 16 Гб, т.е. примерно на 150 долл. дороже, чем в Украине. Начало официальных продаж в России запланировано на 16 декабря.

Как известно, в октябре в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Японии и Великобритании,за первые три дня продаж смартфона iPhone 4S было продано 4 млн. устройств. 28 октября новинка поступила на прилавки магазинов ещё в 22 странах, а к концу года общее число стран, где можно будет приобрести iPhone 4S, превысит 70.