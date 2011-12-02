Азаров поручил «Укрзализныце» обеспечить движение дополнительных поездов во время праздников

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил «Укрзализныце» принять меры по повышению качества перевозки пассажиров и обеспечить движение дополнительных поездов на наиболее популярных во время новогодне-рождественских праздников маршрутах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, поручения были даны в ответ на критику в средствах массовой информации по поводу проблемы с приобретением билетов на период новогодних и рождественских праздников.

Премьер-министр предложил организовать график движения поездов таким образом, чтобы максимально удовлетворить реальную потребность пассажиров в перевозках.

Изменения в графики движения должны вноситься в зависимости от времени суток, дня недели, праздничных дней и т. п. и ожидаемого пассажиропотока на конкретный период на соответствующих направлениях.

Н.АЗАРОВ потребовал организовать постоянный мониторинг ситуации и оперативно вносить соответствующие корректировки в график движения поездов, учитывая спрос пассажиров.

Ответственность за организацию надлежащего обеспечения пассажирских перевозок премьер-министр возложил лично на генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА.

Как сообщал УНИАН, в Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») заявляют, что «дополнительные поезда для железных дорог Украины являются неоправданно убыточными. Их населенность не превышает 50%, поскольку в одну сторону места в них заполнены, а в обратную сторону они идут пустые. Железные дороги Украины несут значительные убытки, которые не компенсируются».

Специалисты «Укрзализныци» предлагают гражданам, которые планируют зимний отдых, рассмотреть альтернативные варианты выезда в популярных направлениях.