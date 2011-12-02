Минрегион инициирует отмену льготной электроэнергии для городского электротранспорта

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует отмену льготных тарифов на электроэнергию, поставляемую для нужд городского электротранспорта.

Об этом сказано в проекте постановления Кабинета министров Украины, разработанном Минрегионом и переданном 21 ноября на согласование заинтересованным министерствам и ведомствам.

Проектом постановления, копией которого располагает УНИАН, в частности, предлагается признать утратившим силу постановление Кабмина №881 от 27 июня 2007 года, которым был введен льготный тариф для электротранспорта.

Напомним, что согласно этому постановлению городскому электротранспорту электроэнергия отпускается по тарифу, установленному для бытовых абонентов населения). Облэнерго, отпускающие электроэнергию по льготному тарифу предприятиям горэлектротранса, получают соответствующую компенсацию от ГП «Энергорынок» за счет перекрестного субсидирования, учитываемого в оптовой рыночной цене электроэнергии.