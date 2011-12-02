Прикарпатье получило 9 школьных автобусов

Сегодня школы Ивано-Франковской области получили 9 школьных автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония передачи автобусов в районы области состоялась в Ивано-Франковске.

Как сообщила журналистам начальник Главного управления образования и науки облгосадминистрации Зинаида БОЛЮК, Прикарпатью необходимо еще 127 школьных автобусов.

Сегодня автобусы получили Верховинская, Галицкая, Городенковская, Коломыйская, Косивская, Тисменицкая, Тлумачская и Снятинская райгосадминистрации.

Стоимость одного автобуса – более 300 тысяч гривень.

Один из автобусов, обустроенный пандусом, получил учебно-реабилитационный центр в селе Черче Рогатинского района, где проходят лечение грязями и реабилитацию дети-инвалиды.

Средства на приобретение транспорта выделило правительство.