Прикарпатье получило 9 школьных автобусов
Сегодня школы Ивано-Франковской области получили 9 школьных автобусов.
Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония передачи автобусов в районы области состоялась в Ивано-Франковске.
Как сообщила журналистам начальник Главного управления образования и науки облгосадминистрации Зинаида БОЛЮК, Прикарпатью необходимо еще 127 школьных автобусов.
Сегодня автобусы получили Верховинская, Галицкая, Городенковская, Коломыйская, Косивская, Тисменицкая, Тлумачская и Снятинская райгосадминистрации.
Стоимость одного автобуса – более 300 тысяч гривень.
Один из автобусов, обустроенный пандусом, получил учебно-реабилитационный центр в селе Черче Рогатинского района, где проходят лечение грязями и реабилитацию дети-инвалиды.
Средства на приобретение транспорта выделило правительство.