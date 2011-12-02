ВОЛЯ интегрировала днепропетровское предприятие в единый бренд

1 декабря 2011 года компания ВОЛЯ интегрировала днепропетровское предприятие в украинского общенационального провайдера кабельного телевидения и высокоскоростного Интернета, оказывающего услуги под единым брендом. Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Она сообщила, что, в результате клиенты компании в Днепропетровске «уже сегодня могут пользоваться всеми преимуществами, уникальными предложениями и сервисами», которые ВОЛЯ предлагает в регионах своего присутствия.

По ее данным, изменения в наполнении услуг, стандартизация систем мониторинга качества и внедрение единых стандартов обслуживания абонентов начались осенью текущего года. Благодаря проведенной работе, абоненты в Днепропетровске теперь получают более 140 телеканалов с цифровым качеством. Было улучшено наполнение пакетов и добавлено около 20 новых тематических телеканалов. Среди них – рейтинговые развлекательные, спортивные, познавательные и киноканалы.

Кроме того, ВОЛЯ начала масштабную модернизацию сетей для улучшения качества и скорости услуги доступа в Интернет. В планах компании – расширение пропускной способности сети и обеспечение резервирования с целью предупреждения прерывания услуг.

Сегодня приоритетом для ВОЛИ является повышение уровня обслуживания с учетом лучших европейских стандартов и практик. В частности, днепропетровские абоненты получили возможность мгновенно оплачивать услуги с помощью платежных карт VISA / Master Card через интернет-системы или платежные терминалы.

Информационно-консультационную поддержку клиентов обеспечивает круглосуточный call-центр. А 10 декабря ВОЛЯ открывает новый центр по обслуживанию абонентов, куда днепропетровцы смогут обращаться по всем вопросам, связанным с услугами компании.

Генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ отметил, что Днепропетровск является стратегически важным городом для ВОЛИ.

«Это наши инвестиции не только в совершенствование услуг, но и в инфраструктуру города и его развитие», - сказал он.

По словам Э.ФРАНКЕ, основой всех внедряемых изменений являются интересы и пожелания абонентов, на поддержку которых компания надеется в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. компания ВОЛЯ, закрыла сделку о покупке днепропетровского провайдера ООО «ТРК Фальстап», крупнейшего профессионального игрока в Днепропетровске.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу: доступ к телепрограммам и видео-по-запросу, коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра. Акционерами компании являются Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer - UGF III, SBF IV, инвесторами которых выступает, в том числе, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).