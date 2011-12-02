На Крещатике сегодня вечером будет перекрыто движение транспорта

Сегодня с 18.55 до 20.00 в связи с подготовкой и проведением жеребьевки команд, которые будут играть в финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, будет перекрыто движение транспорта на Крещатике от Майдана Незалежности до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 19.00 в Национальном дворце «Украина» в Киеве состоится церемония жеребьевки команд, которые будут играть в финале Евро-2012.

В связи с этим в центре столицы до 4 декабря будет перекрыто движение транспорта.

Церемония жеребьевки также будет транслироваться большом экране, установленном на Доме профсоюзов Украины на Майдане Незалежности.