В Ялтинском порту исчезла яхта стоимостью 7,1 млн. грн.

Крымской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц Ялтинского морского торгового порта, где исчезла яхта стоимостью 7,1 млн. грн., находившаяся в порту на хранении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Дело возбуждено согласно ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины. «Портовики не обеспечили сохранность имущества, вследствие чего яхта исчезла», - говорится в пресс-релизе. Ведется следствие.

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