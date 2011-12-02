В 2012 году УЗ продлит акцию по бесплатной перевозке детей-сирот и детей-инвалидов

В следующем году «Укрзализныця» продлит благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей-сирот и детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства, соответствующее решение было принято на последнем заседании Совета железных дорог Украины.

Этой услугой могут воспользоваться дети до 16 лет, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; детей погибших шахтеров и железнодорожников. Акция распространяется на плацкартные вагоны скоростных поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных и электро- и дизель-поездов повышенного комфорта) и пригородные поезда. Данная акция действует с 2000 года.

Также в 2012 году «Укрзализныця» продлит акцию по бесплатному предоставлению постельного белья и чая инвалидам и участникам войны, участникам боевых действий, которые путешествуют в междугородном и межгосударственном сообщении.